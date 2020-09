Brandweer krijgt pak oproepen binnen voor wateroverlast Yannick De Spiegeleir

26 september 2020

17u03 0 Lokeren De brandweer in onze regio had zaterdag de handen vol met de gevolgen van storm Odette. De telefoon stond roodgloeiend.

Onder meer in de Koophandelstraat in Lokeren rukte de brandweer uit met een hoogtewerker nadat buren melding maakten van waterschade. Voorlopig zijn er in onze regio geen problemen gekend van overgelopen straten. De brandweerlieden doen hun best om iedereen zo snel mogelijk te helpen.

Wie problemen ondervindt, kan terecht op het nummer 1722 als je bij storm- of wateroverlast de brandweer nodig hebt. Enkel bij (potentieel) levensgevaar bel je het noodnummer 112.