Brandweer haalt slang uit trappenhuis van flatgebouw Kristof Pieters

18 september 2020

13u03 5 Lokeren De brandweer van Lokeren kreeg afgelopen week een wel erg bijzondere melding binnen uit de Oudstrijderslaan. In het trappenhuis van een flatgebouw werd een slang opgemerkt.

“Het was een buurman die het dier als eerste heeft gespot”, vertelt bewoonster Violetta Maciejewska. “We dachten eerst dat het een grap was en dat iemand een speelgoedslang op de grond had gelegd om de mensen de stuipen op het lijf te jagen maar toen het dier plots bewoog hebben we meteen de hulpdiensten gebeld.” De brandweer kwam ter plaatse met een grijptang en een container om het dier op te halen en mee te nemen. Het ging om een rode rattenslang, een type dat wel vaker als huisdier wordt gehouden. Gevaar was er dus nooit want het is een slang die zijn prooien wurgt en niet giftig is. Hij staat ook bekend als een meester in ontsnappen. Er wordt nu onderzocht wie er een slang mist in zijn terrarium.