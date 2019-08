Brandweer eert collega’s met minuut stilte en loeiende sirene Kristof Pieters

17 augustus 2019

21u42 0 Lokeren In het hele land hebben brandweermannen zaterdagvoormiddag om 11 uur een minuut stilte gehouden ter ere van hun omgekomen collega’s Chris en Benni. Dat gebeurde ook aan de kazerne in Lokeren.

De twee brandweermannen kwamen vorige week om het leven bij een zware brand in Beringen. Zaterdagvoormiddag werden ze naar de brandweerkazerne van Heusden-Zolder begeleid doorheen een indrukwekkende erehaag die gevormd was door brandweer, politie en militairen. Nagenoeg alle brandweer- en hulpverleningszones waren vertegenwoordigd door een delegatie.

Om stipt 11 uur, het moment dat de uitvaartplechtigheid in Heusden-Zolder begon, werd aan alle brandweerkazernes in het hele land een minuut stilte in acht genomen en weerklonk de brandweersirene. Dit gebeurde ook aan de brandweerkazerne van Lokeren.

De uitvaartplechtigheid zelf vond plaats in besloten kring en was dus enkel toegankelijk voor genodigden. Tijdens de dienst kregen de gesneuvelde brandweermannen postuum het ereteken van moed en zelfopoffering van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem.