Brandweer bevrijdt Freddy na anderhalf uur uit defecte lift in Oud-Strijderslaan Yannick De Spiegeleir

10 januari 2020

14u40 10 Lokeren In een appartementsblok in de Oud-Strijderslaan zat bewoner Freddy donderdagavond anderhalf uur lang vast in een defecte lift. De brandweer kwam eraan te pas om hem te bevrijden.

Op de vierde verdieping van het hoge appartementsgebouw liep het rond 18.30 uur mis. De bewoners zijn de defecten aan de lift grondig beu. “Het is al de tweede keer dat ik vast kom te zitten in de lift en vlak voor nieuwjaar was deze lift ook al buiten gebruik. Ze is pas dinsdag hersteld”, vertelt Freddy.

Uit een eerste analyse van de feiten blijkt dat er een technische fout had plaatsgevonden bij de reparatie van de lift eerder deze week.

Bij sociale huisvestingsmaatschappij Tuinwijk zitten ze verveeld met de kwestie. “Wij begrijpen dat dit voor de bewoners van de appartementen een vervelende zaak is. Wij hebben de firma die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de liften telkens zo snel als mogelijk op de hoogte gebracht. Ook nu blijven we aandringen op een spoedig herstel”, zegt Tina Verkaeren, directeur van Tuinwijk. Gelukkig is er ook opbeurend nieuws voor de bewoners van het appartementsblok. Binnenkort worden de gevel en het dak van het appartementsgebouw 10 – 12 vernieuwd en geïsoleerd.