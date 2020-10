Brandstofdief gevat in Kopkapelstraat Kristof Pieters

04 oktober 2020

12u16 0 Lokeren De politie van Lokeren heeft vrijdag een man aangehouden op verdenking van brandstofdiefstal.

Omstreeks 8.40 uur controleerde een patrouille in de Kopkapelstraat een verdacht voertuig met één inzittende. In het voertuig troffen de agenten bidons gevuld met mazout aan én een zuigslang. Op dat ogenblik ontvingen ze ook een aangifte van een vrachtwagenbestuurder die ontdekt had dat er brandstof uit zijn vrachtwagen was gestolen. De chauffeur werd dan ook meteen in de boeien geslagen en overgedragen aan het parket.