Brandstichting in natuurreservaat De Buylaers: grote hooistapel gaat in vlammen op Kristof Pieters

20 juli 2020

22u01 11 Lokeren Er heeft maandagavond een korte maar hevige brand gewoed in het natuurreservaat De Buylaers in Lokeren. Conservator Christophe Hillaert merkte de rookpluim op vanop de Durmedijk en alarmeerde de hulpdiensten.



De brandweer was snel ter plaatse en kon de grootste vlammen meteen doven. Het nablussen van de grote hooistapel nam wel nog een dik uur in beslag. De hooistapel lag langs een wandelpad en getuige zag hoe het droge gras werd aangestoken door een jongeman van 18 à 20 jaar. De politie onderzoekt de zaak verder.

“Het wandelpad zal nog toe woensdag gesloten blijven om verder op te ruimen”, zegt conservator Christophe Hillaert. “Er zijn meerdere nesten van dieren verloren gegaan maar het vuur is gelukkig niet overgeslagen naar de velden. De komende 24 uur blijven we wel alert want het brandgevaar is nog niet helemaal geweken. Een holle boom staat nog steeds warm en de kans op een heropflakkering is niet uitgesloten.”