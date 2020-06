Brandstichting in leegstaand bedrijf in Zoomstraat Kristof Pieters

05 juni 2020

19u10 5 Lokeren In een leegstaand bedrijf in de Zoomstraat in Lokeren is vrijdagavond rond 18 uur brand uitgebroken. Het gebouw liep zware schade op.

Het bedrijfsgebouw stond al een hele tijd leeg maar er lag nog wel wat rommel opgeslagen. Het vuur was wellicht al een tijdje aan het woeden voor het werd opgemerkt. De brandweer van de post Lokeren had alles snel onder controle. De schade is niettemin wel aanzienlijk. Volgens de eerste vaststellingen zou het vuur zijn aangestoken.