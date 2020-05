Brandstichter opgepakt dankzij camerabeelden Kristof Pieters

28 mei 2020

12u54 0 Lokeren De politie van Lokeren heeft de dader opgepakt van een reeks kleine brandstichtingen onder meer in een vuilnisbak op de Oude Vismijn en tweemaal in een container in de Tweebruggenstraat.

Onder meer dankzij de camerabeelden kon op 18 mei een 28-jarige man opgepakt worden. Hij kwam ook in aanmerking voor een poging tot inbraak in een voertuig op de Grote Kaai. De man werd gearresteerd en voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Hij bekende de feiten en werd aangehouden.