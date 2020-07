Brand bij afvalverwerkend bedrijf in Lokeren zorgt voor zware rookontwikkeling Kristof Pieters

18 juli 2020

14u33 0 Lokeren Bij een afvalverwerkend bedrijf in de Waaslandlaan in Lokeren is zaterdagmiddag brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn momenteel ter plaatse. De brand gaat gepaard met een zware rookontwikkeling.

Het vuur brak uit bij Lokeren Recycling in het industriepark in de Waaslandlaan. De rookpluim is kilometers ver in de omtrek waar te nemen en er is ook sprake van geurhinder. Er zou voorlopig geen gevaar zijn voor overslag.