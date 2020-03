Bram sluit deuren van kapperszaak BRAVE tijdelijk door coronacrisis: “Moeder heeft verzwakt immuunsysteem door chemo” Yannick De Spiegeleir

19 maart 2020

17u23 0 Lokeren Hoewel kapperszaken tijdens de week open mogen blijven, heeft Bram Vermeire beslist om de deuren van zijn zaak BRAVE in de Roomstraat te sluiten.

“Mijn moeder heeft enkele jaren terug chemo gekregen waardoor haar immuunsysteem verzwakt is. Ik zou niet willen dat ik haar in gevaar breng”, zegt de Lokerse kapper. Hij vindt het ook niet kunnen dat kapperszaken niet in aanmerking komen voor een volwaardige vergoeding van de overheid naar aanleiding van de coronacrisis. “Ze hebben beslist dat we open mogen blijven als we klanten 1 per 1 op afspraak ontvangen, maar de kans is groot dat heel wat kappers op eigen houtje sluiten waardoor ze niet in aanmerking komen voor de vergoeding. Jammer dat de overheid haar verantwoordelijkheid niet neemt.”

