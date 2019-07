Bosparkfeesten vieren vijftigste editie Yannick De Spiegeleir

16 juli 2019

21u22 0 Lokeren Op de terreinen in de Nachtegaallaan vinden van donderdag 18 tot en met zondag 21 juli de 50ste Bosparkfeesten plaats.

Op donderdag is er ’s avonds om 21 uur een optreden van De Peperbuskers met Lokerse volksliederen. Vrijdag kan je er onder meer terecht voor de funloop, een spelavond in samenwerking met bordspellenclub Winning Movez. Zaterdag is er de kinderrommelmarkt, een petanquetornooi en de Bosparkkwis. Op zondag 21 juli is er het evenement ‘Mooi en retro’ van 10 tot 12 uur in samenwerking met ‘Haar, Baard en Snor, WellnesT en Talonbar’. Om 16 uur is er een feestelijke afsluiting met een optreden van Babydry. Het volledige programma vind je op www.bosparkwijk.com.