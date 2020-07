Bosman Traiteur opent Zomerbar Oudenbos Yannick De Spiegeleir

12 juli 2020

12u57 0 Lokeren Op een prachtige locatie met zicht op de velden opende Bosman Traiteur deze week de deuren van hun zomerbar in de Ganzendreef.

Sébastien Bosman en Annelore D’Hollander werden met hun traiteurbedrijf niet gespaard door de coronacrisis. “Een paar weken terug was het nog niet duidelijk of we onze activiteiten voor evenementen en feesten opnieuw konden opstarten. Daarom kwamen we op het idee om onze eigen zomerbar te openen”, zegt het ondernemerskoppel.

De setting van hun zomerbar is meer dan geslaagd. Op een mooie zomerdag kan je de zon volledig zien ondergaan dankzij het prachtige uitzicht op de velden. Op regenachtige dagen kan je ook genieten onder de tent van de zomerbar. Naast een ruim aanbod van dranken serveren Sébastien en Annelore ook streetfood vanuit hun foodtruck.De zomerbar is elke week open van donderdag tot en met zondag van 12 uur tot middernacht. Voor meer informatie kan je surfen naar de Facebookpagina van Traiteur Bosman.