Boiler vat vuur, appartement tijdelijk onbewoonbaar Kristof Pieters

10 augustus 2019

23u54 2 Lokeren In een appartement in de Heilig Hartlaan in Lokeren ontstond zaterdagavond brand aan een verwarmingsketel. De brandschade bleef beperkt maar er lekte wel een grote hoeveelheid water weg waardoor de flat toch tijdelijk onbewoonbaar is.

De bewoonster, een alleenstaande oudere vrouw, merkte het vuur in haar appartement op de tweede verdieping zelf op omstreeks 18.30 uur en ging hulp zoeken bij de onderbuur. Die man kon het vuur grotendeels doven met een poederblusser. De opgeroepen brandweerposten van Lokeren en Zele blusten na en zorgden dat het gebouw grondig geventileerd werd.

Omdat de boiler door de brand beschadigd raakte, lekte ook een aanzienlijke hoeveelheid water weg. Ook het bluspoeder in combinatie met de rook richtte heel wat schade aan waardoor het appartement tijdelijk onbewoonbaar is. De bewoonster bleef ongedeerd en werd in eerste instantie door buren en de brandweer opgevangen, daarna door familie.

De Heilig Hartlaan en de Dwarsstraat waren door de interventie gedurende een uurtje afgesloten voor autoverkeer.