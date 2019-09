Boek en evenementen zetten 700 jaar Kruisverering in Eksaarde in de kijker Yannick De Spiegeleir

06 september 2019

13u14 5 Lokeren De komende twee weken staat Eksaarde in het teken van de geschiedenis van de Kruiskapel. Het is 700 jaar geleden dat in de Lokerse deelgemeente ‘miraculeuze’ kruisen werden gevonden. Het boek ‘Over de kruisverering’ van Christ Criel en Geert Defauw vormt het orgelpunt op de festiviteiten.

Het bijzondere naslagwerk is een uitgave van de stad Lokeren. “We wilden een boek schrijven om de geschiedenis van de Kruiskapel te bewaren voor het nageslacht”, zegt auteur Christ Criel. “Het is rijkelijk geïllustreerd met historische foto’s dankzij de inzet en inbreng van Geert Defauw.”

De kruisweg van Eksaarde, die start in het dorpscentrum en 2 kilometer verder eindigt aan de Kruiskapel, is uniek in zijn soort. “Een dergelijke kruisweg vind je nergens anders in Vlaanderen. Het uitgangspunt was dat de mensen zich eerst lieten zegenen in de kerk, nadien de hele kruisweg afwandelden met onderweg de 14 staties en dan 3 keer rond de kruisenput moesten wandelen om zich dan tot slot weer te laten zegenen in de kapel”, verduidelijkt Criel.

De auteur onderstreept ook de verdienste van de familie Clappaert en de andere vrijwilligers van de 16de statie. “Dankzij hun inzet en de organisatie van onder meer concerten zijn er inkomsten om de kapel te onderhouden.”

Het gloednieuwe boek wordt op vrijdag 13 september voorgesteld in de Kruiskapel. Het is verkrijgbaar voor de prijs van 20 euro. Meer informatie via christiaancriel@skynet.be of toerisme@lokeren.be.

Naast het boek staan er de komende twee weken tal van activiteiten op het programma. Op woensdag 11 september vindt de fietstocht Eksaarde – Hontenisse – Eksaarde plaats. Daarnaast is er de passage van de loopwedstrijd ‘Blauwbuik Trail’ (inschrijven kan nog steeds via www.blauwbuiktraileksaarde.be) op zaterdag 14 september en op zondag 15 september is er de Blauwbuik Toerrit met oldtimers en een bezichtinging aan de kapel. Diezelfde dag vindt er ook een harmonieconcert plaats in de tent met uitvoering van het nummer ‘A story about the two crucifixes’ van muzikant Cedric Van Hof, speciaal voor de kapel en de harmonie geschreven. Tickets kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar via www.ineksaarde.be. Op zaterdag 27 september tot slot is er een groot afsluitend kampvuur om 20 uur.

Woensdag 11 september - Fietstocht Eksaarde-Hontenisse-Eksaarde

Vrijdag 13 september - Voorstelling Boek ‘Over de Kruisverering te Eksaarde’

Zaterdag 14 september - Passage Blauwbuik Trail (www.blauwbuiktraileksaarde.be)

Zondag 15 september - Blauwbuik Toerrit met oldtimers, bezichtiging aan de kapel

Zondag 15 september - Harmonieconcert in de tent met uitvoering van het nummer (10 euro, www.ineksaarde.be)

Zaterdag 27 september - Groot afsluitend kampvuur om 20.00u