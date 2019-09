Blauwbuik Trail gaat voor nieuw deelnemersrecord Yannick De Spiegeleir

13 september 2019

16u57 0 Lokeren Aan de kerk van Eksaarde start morgen om 17 uur de tweede editie van de Blauwbuik Trail. De organisatoren verwachten dit jaar nog meer lopers dan de 300 deelnemers van vorig jaar.

Loopplezier staat voorop tijdens de Blauwbuik Trail. Om dat loopplezier te garanderen heeft de organisatie 3 mooie routes van 6, 10 en 16 km (nieuwe afstand) gecreëerd.”Net zoals bij de eerste editie zijn deze routes nagenoeg volledig onverhard. En dat is niet alles, je komt op plekjes in Eksaarde waar je nog nooit eerder geweest bent”, klinkt het veelbelovend. “Dit is te danken aan een aantal eigenaars die hun privé-domein éénmalig openstellen voor onze unieke natuurloop en voor deze editie breiden we dit nog meer uit.” Net zoals vorig jaar wordt de Blauwbuik Trail opgeluisterd met heel wat ludieke animatie onderweg. Naast de natuurpracht die Eksaarde te bieden heeft, kan je dus ook genieten van verscheidene acts tijdens het lopen zelf.

Vooraf inschrijven is mogelijk via www.blauwbuiktraileksaarde.be. Om de Blauwbuik Trail te lopen moet je ingeschreven zijn en een geldig startnummer hebben (= betaald hebben). De inschrijving van 10 euro per persoon kan enkel via de website. Voor groepen vanaf 5 deelnemers geldt een apart tarief, de 6de persoon mag gratis ingeschreven worden. Late beslissers kunnen ook de dag zelf nog (12 euro per persoon) tot een half uur voor de start inschrijven.