BLAFtrappers halen met kunstveiling 8.260 euro op voor Kom op tegen Kanker Yannick De Spiegeleir

24 mei 2020

17u33 4 Lokeren Door de coronacrisis viel de 1.000 kilometer voor Kom Op Tegen Kanker dit Hemelvaartweekend in het water. Met een kunstveiling haalden de BLAFtrappers uit Lokeren alsnog meer dan 8.260 euro op voor het goede doel.



Teams die willen deelnemen aan de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker moeten 5.500 euro inzamelen om aan de start te kunnen verschijnen. Oorspronkelijk was de kunstveiling van de BLAFtrappers dan ook vroeger gepland. Maar door de coronacrisis verschoven Bart Vanden Driessche, Bart Van Avermaet (Waldek uit Thuis), Jef Oelbrandt en Bram Bundervoet hun initiatief naar het Hemelvaartweekend omdat de officiële 1.000 km toch niet konden plaatsvinden door het coronacrisis.

Voor hun geplande fysieke veiling kwamen ze met een online alternatief op de proppen. Onder de werken heel wat pareltjes. Het hoogste bod werd uitgebracht op het portret van Killian Overmeire door de Lokerse schilder Jurgen De Smedt dat voor meer dan 800 euro onder de hamer ging. Ook van kunstenares Marie-Jeanne Blancquaert, die overleed aan de gevolgen van COVID-19, werd een werk geveild. Haar Animagus 3 ging voor 200 euro onder de hamer. Nog in het aanbod: een werk van Nico Van Vaerewijck, de Lokerse kunstenaar werd recent nog opgenomen in de top 100 van meest invloedrijke Belgische kunstenaars door kunstcommunity The Art Couch, een werk uit de 17e eeuw en verschillende kunstwerken van het kunstatelier van De Sperwer.

De BLAFtrappers zijn van plan om de helft van de opbrengst al dit jaar aan Kom op tegen Kanker te schenken. De andere helft van het bedrag zullen ze volgend jaar gebruiken om aan de start te kunnen verschijnen.