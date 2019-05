Exclusief voor abonnees Björn Rzoska (Groen): “Salariswagens vervangen door mobiliteitsbudget getuigt van politieke moed” Lijsttrekker voor Vlaams parlement wil Vlaming uit de file halen Yannick De Spiegeleir & Isolde Van Den Eynde

23 mei 2019

06u00 3 Lokeren Ruilt Björn Rzoska (45) zijn rol als Groen-fractieleider in het Vlaams halfrond straks in voor een ministerpost? Groen heeft de wind in de zeilen. Maar de Lokeraar laat zich niet opwinden door de gunstige peilingen. “Of het nu vanuit de meerderheid of oppositie is: ik blijf ijveren voor een betere mobiliteit.”

Neen, hij is niet vanuit Lokeren met de fiets naar dit interview in een VTM-studio in Vilvoorde gekomen, wél met een auto die op aardgas rijdt. “Om de trein te nemen naar het Vlaams parlement maal ik dagelijks zes kilometer heen en terug naar het station van Lokeren”, lacht Rzoska. We vragen het niet zomaar: fietsveiligheid vormde de afgelopen zes jaar één van de stokpaardjes in het oppositiewerk van de volksvertegenwoordiger.

Zeg het eens: hoe is het gesteld met verkeersveiligheid in Vlaanderen?

“Ik zal niet ontkennen dat er in de huidige beleidsperiode een stap is gezet in de goede richting. Vorig jaar heeft de Vlaamse regering 138 miljoen euro uitgetrokken voor investeringen in de fiets. Minister Ben Weyts (N-VA) spreekt graag over het doorbreken van een historische grens, maar wie zich in Vlaanderen geregeld met de fietst verplaatst, kan ook vaststellen dat we er nog lang niet zijn.”

“Ik heb afgelopen zomer een fietstocht gemaakt langs de zwarte verkeerspunten in ons land, waarvan de ‘historische punten’ al sinds 2002 op een lijst staan. De vooropgestelde timing om ze allemaal aan te pakken tegen eind vorig jaar, werd niet gehaald, ondanks de beloftes van Ben Weyts. Het toont aan dat er een pak werk is op vlak van fiets- en verkeersveiligheid en dat is een absolute prioriteit. Er is nu al een akkoord tussen de partijen om het jaarbudget op te trekken naar 300 miljoen euro, maar met Groen willen we dat optrekken naar 500 miljoen euro per jaar.”

Dat klinkt mooi, maar waar gaat u die middelen halen?

“Vlaanderen investeert nu jaarlijks een klein miljard in wegen. Het lijkt me logisch dat we daar een verschuiving qua budgetten doorvoeren naar een betere fietsinfrastructuur. Let wel, we zijn geen anti-autopartij, maar als we Vlaanderen en België op een gezondere manier willen laten bewegen, dan zal dat toch met de fiets moeten gebeuren. Het openbaar vervoer stagneert en wordt tegelijk stukken duurder met dank aan het beleid van minister Ben Weyts. Bovendien zal het aandeel van mensen dat de file ruilt voor de fiets enkel toenemen als je hen een veilige fietsinfrastructuur kunt aanbieden om zich naar het werk te verplaatsen.”

Want bedrijfswagens daar wil u zeer snel van af.

