Bistro Vienna serveert barbecue tijdens Lokerse Feesten Yannick De Spiegeleir

31 juli 2019

16u35 3 Lokeren Chef Bernard Van Den Driessche en gastvrouw Connie Eeckman van Bistro Vienna ontvangen hun gasten tijdens de Lokerse Feestweek met een aangepaste barbecueformule.

“We doen dit al enkele jaren en de formule slaat aan bij de mensen. Ze mogen aanschuiven aan het uitgebreide groentenbuffet en we serveren hen drie stukjes vlees en een stuk vis aangevuld met verse kroketjes”, verduidelijkt Bernard. Voor de barbecueformule betaal je 25 euro per persoon. Gasten kunnen er ook voor kiezen om à la carte te eten. Reserveren is verplicht.

Ook de Bed and Breakfast van Bistro Vienna draait tijdens de Feesten op volle toeren. “Door onze ligging dichtbij de festivalterreinen zijn de slaapplaatsen gegeerd. Enkel op donderdag hebben we nog plaats”, weet Connie.

Voor meer informatie en reservaties kan je surfen naar www.bistro-vienna.be.