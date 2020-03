Bisschop Lode bezoekt weggeefwinkel Veur Niet en wisselt prompt ‘coronagroet’ uit met uitbaatster Yannick De Spiegeleir

04 maart 2020

18u34 1 Lokeren Geen kus geven of de handen schudden, maar elkaar groeten door een hip tikje met de elleboog. De nieuwe Oost-Vlaamse bisschop Lode Van Hecke toonde bij zijn bezoek aan Weggeefwinkel ‘Veur Niet’ woensdagavond dat hij helemaal mee is met de voorzorgsmaatregelen rond het coronavirus.

Monseigneur Van Hecke, of bisschop Lode zoals hij zelf wenst aangesproken te worden, is bezig aan zijn ronde van Oost-Vlaanderen. “De komende weken breng ik een bezoek aan de tien dekenaten die het bisdom rijk is. Zo wil ik contact leggen met de basis”, zegt de bisschop, die tot voor kort abt was van de abdij van Orval.

In het dekenaat Lokeren hield hij samen met deken Geert Cattrysse halt in de Torenstraat bij Veur Niet: de weggeefwinkel die Nicole D’hont runt samen met haar man Luc om mensen die het niet breed hebben op weg te zetten met gratis spullen. D’hont sprak met haar team af om elleboogjes in plaats van kussen uit te wisselen om een mogelijke besmetting met het coronavirus tegen te gaan. Het hippe gebaar werd prompt overgenomen door de bisschop.

Hij bleek ook onder de indruk van het engagement van Nicole en Luc en hun uitgebreid team van vrijwilligers. Om de drie weken krijgen ze het bezoek van een 200 à 300 mensen die spulletjes komen zoeken in de winkel. “Zulke initiatieven mogen wat mij betreft zeker navolging krijgen in het bisdom”, zegt de bisschop.

Wilde weldoener

Veur Niet had het deze winter wel niet onder de markt. Door het ontbreken van de nodige verwarming sloot het initiatief noodgedwongen enkele maanden de deuren. “Dankzij een wilde weldoener die ons enkele duizenden euro’s schonk, konden we een verwarmingsketel aanschaffen. “Op zaterdag 7 maart openen we opnieuw de deuren. Wie een lidkaart aankoopt van 2,5 euro kan bij ons 14 bezoekjes brengen”, aldus Nicole.