Biohoeve-slagerij De Vierklaver viert twintigste verjaardag met klanten: “Wij zien onze dieren oprecht graag” Yannick De Spiegeleir

26 september 2019

17u47 12 Lokeren In de Hemelseschoot in Eksaarde stellen Pieter Van Poucke en Annelies Marchand dit weekend de deuren open van hun biohoeve en slagerij De Vierklaver ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van hun landbouwbedrijf. “Alles op onze boerderij gebeurt zo natuurlijk mogelijk en zonder tussenkomst van de mens”, vertelt het koppel.

Het was de vader van Pieter die in de jaren 70 de basis legde voor De Vierklaver toen hij overschakelde van fruit- naar veeteelt. “Door de sproeistoffen van de fruitteelt kampte hij toen met gezondheidsproblemen. Daarom koos hij bewust voor een alternatieve aanpak en daarom bood hij ‘hormonenvrij’ vlees aan de mensen aan”, vertelt Pieter.

Slagersopleiding

In de jaren 90 sloeg de dioxinecrisis in als een bom in de veeteeltsector, maar de vraag naar het vlees van vader en zoon Van Poucke boomde door de goede reputatie die het genoot. De stijgende vraag gaf de doorslag voor Pieter, die een slagersopleiding had gevolgd, om een hoeveslagerij te openen. 15 jaar geleden vervoegde ook Annelies de zaak.

Op hun boerderij leven zo’n 60 runderen van het ras Blonde d’Aquitaine samen in groep. “Alles gebeurt zo natuurlijk mogelijk. De stier doet zijn werk en de koeien kalven meestal op een natuurlijke manier. De dieren leven ook langer dan bij een klassieke vetmester: gemiddeld 8 jaar en dat proef je aan de kwaliteit van het vlees.” Sinds 2016 is hun boerderij volledig biologisch, dus geen gebruik van sproeistoffen of kunstmest. “Tot aan de poorten van het slachthuis, werken we volledig biologisch. De controles zijn streng, maar de belangrijkste graadmeter zijn onze klanten. Zij komen dagelijks op het hof en zien met eigen ogen hoe onze dieren leven. Van zodra de weersomstandigheden het toelaten, gaan onze runderen op de weide. We hebben een samenwerking met vzw Durme en Natuurpunt: zo grazen onze dieren ook in natuurgebied De Buylaers. We moeten er niet hypocriet over doen: onze runderen worden geslacht, maar wij zijn die dieren oprecht graag.”

Voedselteams

De Vierklaver vormt ook een belangrijke leverancier van de Oost-Vlaamse Voedselteams die verse korte ketenproducten leveren aan hun leden. “Met onze marktwagen staan we ook wekelijks op enkele boerenmarkten in de regio Gent”, vertelt Annelies. Het koppel ontvangt ook wekelijks ‘zorggasten’ op het bedrijf: mensen met een beperking die taken uitvoeren op de boerderij. “Ze helpen met voederen, vegen en gras maaien. Zonder hen zou onze hoeve er nooit zo proper bij liggen”, vertelt Pieter.

De opendeurdag van De Vierklaver begint zaterdag om 14 uur. Je kan een rit met de huifkar maken en proeven van verschillende hapjes die gebakken worden op een gasbarbecue. Er zullen gratis ijsjes aangeboden worden en andere zuivelproevertjes. Ook de Oxfam Wereldwinkel zal aanwezig zijn en er is kinderanimatie voorzien.