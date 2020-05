Bij Liberale Mutualiteit haal je je mondmasker uit de zorgautomaat Yannick De Spiegeleir

04 mei 2020

19u31 27 Lokeren Vanaf maandag 4 mei kan je voor herbruikbare mondmaskers terecht in alle zorgautomaten van de Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen. De automaten staan in Lokeren, Gent, Oudenaarde, Deinze en Eeklo. In de LM-zorgautomaten vind je ook heel wat andere medische hulpmiddelen en zorgmateriaal.

De mondmaskers zijn in eigen land gemaakt door de wielerkledingpartner van LM. Ze zijn herbruikbaar en bestaan uit 2 kwalitatieve textiellagen polyester met daartussen een filter. Ze zijn verkrijgbaar in het wit, met kleurrijke motiefjes en later ook in het zwart. Elk mondmasker wordt geleverd met 25 filters. Zowel het mondmasker zelf als de filter kunnen gewassen worden. Er zijn mondmaskers voor volwassenen en voor kinderen. Van de opbrengt gaat 1 euro per mondmasker naar het goede doel, Stichting Lemmie ten voordele van kwetsbare kinderen.

In de LM-zorgautomaten kan je ook terecht voor krukken, handgel, een bloeddrukmeter, een saturatiemeter, een afkolftoestel, incontinentiemateriaal, babyluiers en andere hulp- en verzorgingsmiddelen uit de muur. Praktisch en hygiënisch in tijden van corona.

Welkome aanvulling

“De zorgautomaat is een welkome aanvulling”, zegt Cathy De Waele, algemeen directeur van LM Oost-Vlaanderen. “Op momenten dat onze kantoren en de LM-Zorgshops gesloten zijn, kan je toch aan de automaat terecht. Babyluiers, een saturatiemeter, handgel, bloeddrukmeter, aerosol, afkolftoestel, incontinentiemateriaal, krukken, een douchehoes voor arm of been en nu ook herbruikbare mondmaskers, je vindt het allemaal 24 uur op 24 in de LM-zorgautomaat. Belangrijk om iedereen in een thuiszorgsituatie te allen tijde te ondersteunen.”

Je kan ook op bestelling hulpmiddelen in de zorgautomaat laten leveren. Je geeft je bestelling telefonisch of per mail door en kan enkele uren later de bestelling uit de muur halen.

De producten in de zorgautomaat zijn beschikbaar voor iedereen, ook voor niet-leden van de Liberale Mutualiteit. Leden krijgen wel 15 % korting, zoals op alle producten uit de LM-Zorgshop. De zorgautomaat in Lokeren is terug te vinden aan het Zand aan kinderopvang Lemmieland.