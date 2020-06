Bibliotheek opent op 2 juni voor uitlenen: “Afhaalbib stopt” Yannick De Spiegeleir

01 juni 2020

11u25 0 Lokeren Op dinsdag 2 juni heropent de bibliotheek van Lokeren voor het publiek. De afhaalservice stopt. Er mogen maximaal 20 mensen op hetzelfde moment binnen. De openingsuren wijzigen.

De bibliotheek op het Kerkplein is elke weekdag open van 14 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur. Om drukte bij de zelfscantoestellen te vermijden worden de laatste bezoekers een halfuur voor sluitingstijd binnengelaten.

Boetevrije periode eindigt

De leentermijn voor alle uitgeleende materialen werd automatisch verlengd tot 20 juni. Daarna wordt er weer een boete aangerekend voor materialen die te laat teruggebracht worden. Afhalen is niet meer mogelijk.

Vanaf 2 juni kan je zelf weer 20 titels uit de verschillende bibliotheekcollecties kiezen. Er zijn geen zitplaatsen. Lezen of studeren in de leeszaal of de stille ruimte kan niet. Kranten kunnen niet uitgeleend worden. De tijdschriften uit de leeszaal, op aanvraag, wel. Twee gebruikerspc’s zijn beschikbaar op afspraak voor wie thuis geen computer heeft. Een afspraak vastleggen voor maximaal 45 minuten computertijd doe je door een dag op voorhand te bellen naar 09 340 50 70.

Voorlopig zijn er geen voorleeskwartiertjes en vertelmiddagen voor kinderen of activiteiten voor volwassenen. Op zaterdag is er geen boekenruilrek. Er worden maximaal 20 bezoekers tegelijk in het bibliotheekgebouw toegelaten. De bibliotheek vraagt om alleen te komen en bij voorkeur een mondmasker te dragen. De handen ontsmetten aan de ingang is verplicht. Een kind jonger dan 12 mag door een volwassene begeleid worden. Het gebruik van een bibmandje is verplicht.