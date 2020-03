Bewoners zijn zware grondtransporten voor site Callebaut beu: “30 km door dorpskernen terwijl er alternatief is via E17” Kristof Pieters

03 maart 2020

18u22 0 Lokeren/Kalken Er komen heel wat klachten over de vele grondtransporten voor de bouw van een nieuw distributiecentrum van Barry Callebaut in Lokeren. Bewoners telden zo’n 2.500 ritten in februari en dat dwars door verschillende woonkernen. “Terwijl er een perfect alternatief voorhanden is via de E17”, zegt Alex Van Autreve uit Kalken. Het stadsbestuur van Lokeren liet al een paar keer proces-verbaal opstellen tegen de aannemer. De overlast zou half maart wel voorbij moeten zijn.

De meeste klachten komen niet uit Lokeren zelf maar wel uit buurgemeenten zoals Overmere, Kalken en Wetteren. Alex Van Autreve woont in Kalken en zag de voorbije maand het ene na de andere grondtransport voor zijn deur passeren. “Ik ben ze in beide richtingen gevolgd om te weten te komen wat er nu precies aan de hand was”, legt hij uit. “Ik heb vastgesteld dat de grond wordt opgehaald op een site in Kwatrecht en bestemd was voor de bouw van het nieuwe distributiecentrum van Callebaut in Lokeren. Er worden zware tractoren gebruikt maar eigenlijk was er een perfect alternatief met vrachtwagens. De site in Kwatrecht ligt namelijk op nog geen 3 km afstand van de R4-oprit en Callebaut is op een boogscheut van de E17. Nu kiest men echter voor een 30 km lang traject door verschillende dorpskernen langs vier scholen en een rusthuis.”

De grondtransporten veroorzaken vooral veel trillingen en lawaai langsheen het traject. “Ik heb 80db gemeten op het fietspad en er wordt bovendien gereden vanaf 6 uur ’s ochtends tot soms na 2 uur ’s nachts. Op 20 meter van de weg bedraagt het geluid nog altijd meer dan 60db. Callebaut zegt veel aandacht te besteden aan duurzaamheid en het milieu in haar grootste chocolademagazijn ter wereld. Ik heb de CEO een mailtje gestuurd om hem erop te wijzen dat de bouw iets minder milieuvriendelijk is. De diesel waarop de tractoren rijden bevat namelijk tot 200 keer meer zwaveldeeltjes dan de diesel voor personenwagens. Daarnaast is er de impact op het wegdek. De zwaarbeladen tientonners zorgen voor schade en de trillingen houden bewoners wakker. Tot slot is er ook nog het aspect van de veiligheid. Vooral in Kalkendorp is het gevaarlijk omdat er geen fietspaden zijn.”

Bewoners zijn ook verontwaardigd dat ze geen enkele informatie hebben gekregen over de vele grondtransporten. “We hebben het zelf moeten uitzoeken waar al die grond naar toe ging. Bij het gemeentebestuur in Laarne waren ze evenmin op de hoogte.”

Ook in Lokeren zijn er al enkele klachten binnengekomen over de grondtransporten. Volgens schepen van mobiliteit Sabine Van Rysselberghe wordt er telkens proces-verbaal opgemaakt en is de aannemer hier ook op aangesproken. “Werfverkeer moet rijden via de Wolfsakker en mag niet langs de woonkernen. We hebben echter alleen afspraken gemaakt voor ons eigen grondgebied en geen zicht op de rest van de route dat de grondtransporten afleggen. We zullen uiteraard blijven optreden als de afspraken niet worden nageleefd. De grondwerken bij Callebaut zijn gelukkig wel bijna achter de rug. Tegen half maart zou de hinder voorbije moeten zijn.”