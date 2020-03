Bewoners woonzorgcentrum Ter Engelen schrijven kaartjes naar familie Yannick De Spiegeleir

16 maart 2020

18u01 0 Lokeren Het zijn geen evidente tijden in woonzorgcentra. Bij Ter Engelen in Lokeren proberen ze de bewoners zo goed mogelijk in contact te houden met hun familie, met tal van creatieve maatregelen.

Zo maakte het animatieteam tijd om samen met bewoners kaartjes te maken gericht aan de families. “Indien mogelijk halen we een bewoner eens naar de veranda of het terras zodat hun dierbaren even naar hen kunnen zwaaien en ze elkaar eens kunnen zien. We zetten in de tuin een wasdraad waar familie en vrienden een spandoek kwijt kunnen met een boodschap voor de bewoners.” Ook telefoneren behoort tot de mogelijkheden. “Als een bewoner geen telefoon heeft op de kamer geven we de telefoon graag door via een medewerker na de middag”, klinkt het. Ook scholen deden al hun duit in het zakje en bezorgden heel wat tekeningen voor de bewoners.

