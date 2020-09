Bewoners Waasmunsterbaan liggen wakker door omleiding: “Zwaar vervoer davert ons ’s ochtends wakker” Yannick De Spiegeleir

18 september 2020

10u13 7 Lokeren Door de werken aan de Neerstraat in Waasmunster krijgen de bewoners van de Waasmunsterbaan in Lokeren het zwaar te verduren. “Andere woonstraten worden ontzien door de omleiding, maar daardoor zijn wij volledig het kind van de rekening”, zeggen Pascale Pringels en Jean Pol Cornelis namens de buurt.

Pascale woont al 24 jaar vlakbij het Molsbroek aan de Waasmunsterbaan, maar zag de verkeersstroom in haar woonomgeving de voorbije jaren flink aanzwellen. “Samen met de industriezone vlakbij is de passage en ook de snelheid van het verkeer toegenomen”, vertelt de vrouw die een praktijk voor massagetherapie runt.

De laatste weken loopt het voor Pascale en haar partner Jean Pol echter de spuigaten uit. “Door de werken in de Neerstraat in Waasmunster passeert al het zwaar verkeer door onze straat. Tussen vijf en zes uur ’s ochtends is het gedaan met de rust en rammelt het hele huis door elkaar. De gemeente Waasmunster heeft de Ruiterwijk afgesloten voor zwaar verkeer en ook de buren van de Groenstraat in Lokeren kregen het gedaan dat er door de stad een tonnageverbod werd ingevoerd, maar daardoor moeten wij wel al dat verkeer slikken”, zuchten Pascale en Jean Pol. “Moeten we wachten tot er barsten in onze muur zitten? De mensen in de Groenstraat hebben nog een voortuin als buffer. Dat is hier niet het geval. Bovendien behandel ik in mijn praktijk mensen die psychisch en of fysiek in de knoop liggen met zichzelf. Met dat constant gedaver kunnen ze hier moeilijk tot rust komen.”

85 kilometer per uur

Schepen van Mobiliteit Sabine Van Rysselberghe (Open Vld) heeft begrip voor de verzuchtingen van de bewoner. “We gaan de zaak bekijken met onze verkeerscel en zullen ook opnieuw in overleg gaan met het gemeentebestuur van Waasmunster”, zegt de schepen. Samen met burgemeester Anthuenis (Open Vld) laat ze weten dat de politie intussen ook een snelheidscontrole uitvoerde afgelopen woensdagochtend. Daaruit bleek dat van de 141 gecontroleerde voertuigen er 28 chauffeurs aan een te hoge snelheid reden, waarvan de grootste snelheidsduivel 85 kilometer per uur reed. Die bewuste ochtend passeerden er ook 16 vrachtwagens, maar zij reden allen aan de toegelaten snelheid.

Eénrichtingsverkeer

Ook schepen van Openbare Werken Guido De Cock (CD&V) van Waasmunster beseft dat de overlast hard om dragen is. “Wij hebben weloverwogen tijdelijk éénrichtingsverkeer ingevoerd in bepaalde straten in de Ruiterwijk. Heel wat leerlingen maken gebruik van die straten om zich naar school te verplaatsen en we willen vermijden dat de route langs de Ruiter één grote sluipweg wordt. Via de Groenselstraat (niet te verwarren met de Groenstraat in Lokeren, red.) kan wel nog verkeer rijden onder 3,5 ton.” De Cock stipt aan dat ook de bewoners die in Waasmunster langs de omleiding wonen overlast ondervinden. “De situatie is voor niemand leuk, maar ze is wel tijdelijk. Zonder vertraging door weersomstandigheden verwachten we dat de omleiding naar de Manta vanaf de jaarwisseling via een ander traject zal verlopen als de werken een nieuwe fase ingaan.”