Bewoners Ter Engelen genieten van Quarantekeningen op ramen woonzorgcentrum

16 mei 2020

12u54 9 Lokeren Om hun dierbaren terug te zien, moeten de bewoners van Hof Ter Engelen nog eventjes geduld oefenen, maar dit weekend kunnen ze wel al geniet van prachtige Quarantekeningen op de ramen van het rusthuis.



Quarantekeningen is een idee dat komt overwaaien uit Gent. De jonge mama Hanne Deceuninck kwam met het idee op de proppen om de straten in coronatijden op te fleuren met vrolijke raamtekeningen.

In Lokeren sprongen kleuterjuf Klaartje Verbraeken en haar oud-collega Marianne Alderweireldt enthousiast op de kar. De afgelopen weken lieten ze al op tientallen huizen in Lokeren een raamtekening achter op vraag van inwoners in ruil voor een vrije bijdrage ten voordele van een goed doel. “De aanvragen stromen binnen. Alleen al in de Heirbrugwijk maakten we bijna 40 tekeningen. Gelukkig krijgen we nu ook hulp van Bente en Caro, twee leerlingen van Kunstacademie Ter Beuken en Elsie, die zelf ook al een Lokerse Quarantekening maakte.”

Voor de tekeningen op de ramen van Ter Engelen figureerden onder meer een medewerkster van het woonzorgcentrum op een driewieler. “Die driewieler gaan ze ombouwen tot een ijsjeskar. We schenken hen daarvoor ook een bedrag van 500 euro dat we ophaalden met onze raamtekeningen”, zeggen Klaartje en Marianne.

De bewoners die het live spektakel vanachter het glas konden volgen, genoten met volle teugen en keken vol bewondering naar de tekenkunsten van Klaartje, Marianne, Elsie, Cato en Bente.