Bewoners Ter Durme genieten (op veilige afstand) van openluchtconcert Yannick De Spiegeleir

02 april 2020

16u36 0 Lokeren De sfeer zat er deze namiddag goed in aan woonzorgcentrum Ter Durme. Muzikant Lukas Roels trakteerde de bewoners en het personeel op een concert in hun tuin.



“Normaal speel ik huiskamerconcerten en ik treed ook geregeld eens op in Ter Durme. Nu doen we het buiten, maar ook hier kunnen we voor de nodige sfeer zorgen”, zegt Roels. Het animatieteam zorgde voor het idee. “Er zijn al wat traantjes gevloeid bij de bewoners omdat ze hun familie niet kunnen zien, maar op deze manier proberen we hen een hart onder de riem te steken. Deze namiddag organiseren we ook nog een pannenkoekenbak”, zeggen Anne, Sam en Kimberly van het animatieteam.