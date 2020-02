Bewoners Stationswijk stilaan wanhopig door duivenplaag: “Pinnen? Daar maken ze hun nestjes in!” Yannick De Spiegeleir

13 februari 2020

12u34 2 Lokeren De bewoners van het Stationsplein in Lokeren worden geteisterd door een duivenplaag. Uit voorzorg zette de brandweer deze week de gevel af van een woning omdat gevreesd werd dat de gevel zijn stevigheid zou verliezen door duivenpoep. Het bleek uiteindelijk loos alarm. “Maar we kregen wel water binnen in huis omdat de goot verstopt zat door uitwerpselen”, zegt Albert Slabbaert.

Het was een opmerkelijk bericht dat dinsdagavond verscheen op de Facebookpagina van Politie Lokeren: “Een wat vreemde situatie op het Stationsplein. Een gevel verliest daar stilaan zijn stevigheid door een overvloed aan duivenuitwerpselen. De gevaarszone staat momenteel afgezet met een dranghekken tot wanneer de veiligheid kan worden verzekerd”, stond er te lezen.

Albert Slabbaert bevestigt dat de Lokerse brandweerlieden uit voorzorg hun gevel kwamen afzetten na de doortocht van storm Ciara. “Maar na tussenkomst van onze dakwerker bleek dat de trapgevel boven ons huis nog steeds loodrecht staat. Van instortingsgevaar is er dus geen sprake. Wel moest de aannemer de goot uitkuisen omdat die vol lag met duivenpoep. Door het hevige regenweer en de verstopte afvoer kregen we vorige week water zelfs water binnen. Gelukkig waren we op dat moment thuis en konden we erger voorkomen.”

De duiven voelen zich blijkbaar in hun sas op de trapgevels van de statige herenhuizen aan het Stationsplein. “We hebben er pinnen op laten zetten, maar dat helpt niet, want de dieren maken er gewoon hun nest in. Het helpt ook niet dat sommige mensen de dieren voederen, ook al is dat natuurlijk goed bedoeld.” Ook bij de buren van Bistro en bed and breakfast Vienna klinkt eenzelfde geluid. “We hebben een beeld van een uil op de gevel gezet om de duiven af te schrikken, maar zonder resultaat. Om de twee dagen moeten we de stoep kuisen, want het is uiteraard geen zicht dat die besmeurd is met uitwerpselen van een dier.” De bewoners van het Stationsplein hopen dat de stad optreedt tegen de problematiek. In sommige steden en gemeenten worden duiven aan de pil gezet om de overlast te beperken.

In Lokeren zijn er momenteel geen plannen in die richting, weet schepen van Dierenwelzijn Filip Liebaut (CD&V). “Ik kan de bewoners van het Stationsplein enkel aanraden om contact op te nemen met onze stedelijke Dienst Integrale Veiligheid. Dan komt de natuurwachter van de stad langs die de dieren vangt door middel van kooien. Recent werd dezelfde methode toegepast aan het postgebouw, want ook in de Durmelaan waren er klachten over deze problematiek.”