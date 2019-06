Bewoners Heilige Geestmolenstraat vragen maatregelen tegen snelheidsduivels: “Nood aan globaal plan” Yannick De Spiegeleir

05 juni 2019

09u51 6 Lokeren Een groep buurtbewoners van de Heilige Geestmolenstraat en de omliggende straten hebben zich verenigd in een comité om de gebrekkige verkeersveiligheid in hun wijk aan te kaarten. “Er is nood aan een globale mobiliteitsplan voor onze wijk”, klinkt het.

De buurtbewoners besloten in actie te schieten na de onaangekondigde plaatsing van twee verkeersremmers in de Heilig Geestmolenstraat. Guy Van Acker, bewoner van de Heilige Geestmolenstraat en voorzitter van sp.a Lokeren, bracht de buurtbewoners samen rond de tafel. “Velen vroegen zich af vaar die verkeersremmers plots vandaan kwamen en waarom juist op die plaats”, schetste gemeenteraadslid én bewoner van de Veerstraat Eddy Van Bockstal (N-VA) op de jongste gemeenteraad.

De verkeersremmers zijn immers op een andere plaats neergepoot dan door de buurt voorgesteld werd. “De bewoners klagen er over geluidsoverlast, plots remmende en nadien zwaar optrekkende auto’s en zelfs chauffeurs die het fijn vinden eens van de grond te gaan met hun wagen. Het onaangekondigd plaatsen van de verkeersremmers heeft wel vele mensen doen nadenken over een ruimer mobiliteitsplan voor de wijk met een recente wijkvergadering tot gevolg”, aldus Van Bockstal.

Toegenomen verkeer

Concreet vragen de bewoners een reeks van maatregelen tegen een aantal problematieken. “Er is niet enkel sluipverkeer. Er is ook het zwaar toegenomen verkeer van en naar de sportterreinen van het multifunctioneel sportcomplex. Zowel auto’s als fietsverkeer: vele fietsers vinden dagelijks hun weg naar de rugby, voetbal of hockeyclub. Er is de te hoge snelheid en snelheidsremmers in de Ward De Bockstraat worden als niet-effectief beoordeeld De maximumsnelheid van 30 kilometer per uur wordt zelden gerespecteerd. Tot slot is er ook het onveilig kruispunt van de Veerstraat en de Heilig Geestmolenstraat. Zelf mocht ik al ervaren hoe drie auto’s in aanraking kwamen met onze tuinafsluiting, huisgevel en treurwilg”, aldus Van Bockstal, die bij de stad aandringt om haar oor te luister te leggen bij het buurtcomité.

Schepen van Mobiliteit Sabine Van Rysselberghe (Open Vld) beloofde op de gemeenteraad de bezorgdheden te agenderen op een vergadering van de verkeerscel. “Concreet kan ik wel al meedelen dat onze mobiliteitsambtenaar de situatie aan de ingang van het sportcomplex in de Heilig Geestmolenstraat aan het bekijken is. Als dat onderzoek afgelopen is, zullen daar alvast maatregelen genomen worden.”

Dinsdagavond zaten de buurtbewoners ook samen rond tafel om een voorstel te formuleren. “Eens dat voorstel rond is zullen we het ook voorleggen aan de stad”, zegt Guy Van Acker.