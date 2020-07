Bewoners Fernand Hanusdreef bezorgd om plannen voor doorsteek naar fietssnelweg: “Baten wegen niet op tegen de kosten” Yannick De Spiegeleir

09 juli 2020

09u19 0 Lokeren In samenwerking met de provincie en spoorwegbeheerder plant de stad de aanleg van een fietstunnel onder de sporen. De voorziene aantakking met de Fernand Hanusdreef is een doorn in het oog van de omwonenden. “De extra verbinding biedt slechts een zeer beperkt voordeel in afstand en zal bovendien zorgen voor overlast in de vorm van lichtvervuiling en verlies van privacy.”

Op de spoorlijn tussen Gent en Antwerpen is spoorwegbeheerder Infrabel al langer bezig met het vervangen van overwegen door tunnels. Op Lokers grondgebied is de overweg aan de Nieuwe Stationsstraat, die enkele jaren geleden al dicht ging voor gemotoriseerd verkeer, de volgende in de rij. Ook de missing link op de fietssnelweg langs het spoor wordt doorgetrokken tussen de Nieuwe Dreef en de Nieuwe Stationsstraat.

“De aanleg van de tunnel en het doortrekken van de fietssnelweg worden voor alle duidelijkheid niet in vraag gesteld door de buurt”, zegt Filip Vydt, die het woord voert namens de omwonenden van de Fernand Hanusdreef. De aansluiting van de fietssnelweg met hun straat zien de bezwaarindieners niet zitten.

Privacy

“De stad en provincie verwijzen naar de verbinding die wordt voorzien tussen beide kanten van de woonkern van de Oudenboswijk en de directe verbinding met basisschool Oudenbos. Die directe verbinding voorziet echter slechts een zeer beperkt voordeel in afstand van maximum 700 meter en bovendien voor een zeer beperkte doelgroep en dit terwijl het kostenplaatje voor de grondverwerving, aanleg en het jaarlijkse onderhoud oploopt tot enkele honderdduizenden euro’s”, geeft Vydt aan. De buurtbewoners vrezen bovendien extra negatieve gevolgen te ondervinden in de vorm van lichtvervuiling, verlies van privacy en zwerfvuil. “We kunnen onmogelijk aanvaarden dat onze tuin permanent zal verlicht worden.” De buurtbewoners dringen aan op een constructief overleg. “Door de coronacrisis is de eerder beloofde infovergadering in het water gevallen, maar wij willen een duidelijk antwoord op al onze vragen en bezorgdheden.”

Clausule

Op de gemeenteraad nam oppositieraadslid Eddy Van Bockstal (N-VA) het woord over het dossier. “Onze fractie is uiteraard voorstander van de fietssnelweg en de ondertunneling, maar de bezwaren van de buurt tegen de doorsteek vanuit hun straat naar de fietssnelweg houden echt wel steek. Los van de inhoud, vind ik het ook bedenkelijk dat de stad al een grond aankoopt voor de doorsteek vooraleer de bezwaren werden behandeld.” Op de gemeenteraadszitting besliste het stadsbestuur een clausule toe te voegen dat de grond enkel zal aangekocht worden als er een omgevingsvergunning wordt afgeleverd voor het project.

Schepen van Openbare Werken Sabine Van Rysselberghe (Open Vld) beklemtoont dat de stad wel degelijk een meerwaarde ziet in de doorsteek via de Hanusdreef. “Sommige fietsers moeten anders zowat 900 meter omrijden. We zullen tegemoet komen aan de bezorgdheden omtrent verlichting. Dit kan technisch geregeld worden en een groenscherm moet voor de nodige privacy zorgen.”