Bewoner Hof van Eksaarde test positief op COVID-19: “Tijdelijk bezoekverbod van kracht” Yannick De Spiegeleir

05 oktober 2020

15u28 4 Lokeren Een bewoner van woonzorgcentrum Hof Van Eksaarde testte maandag positief op COVID-19. “De bewoner heeft momenteel beperkte symptomen en is in quarantaine geplaatst”, zegt Sakura-voorzitter Stefan Walgraeve.

Naast de besmette bewoner is ook een tweede bewoner, met milde symptomen, preventief in isolatie geplaatst. Dit in afwachting van het testresultaat. “Morgen dinsdag worden alle bewoners, medewerkers en studenten preventief getest. Tot zolang deze resultaten gekend zijn, is in het WZC Hof van Eksaarde tijdelijk een bezoekverbod van kracht”, verduidelijkt Walgraeve. Alle bewoners, eerste contactpersonen van de bewoners en medewerkers van Hof van Eksaarde worden verwittigd. Ook de lokale contacttracing van de stad Lokeren is in kennis gesteld.