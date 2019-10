Bewoner betrapt poetsvrouw die hem besteelt Kristof Pieters

12 oktober 2019

In Lokeren is een poetsvrouw betrapt bij een diefstal. Telkens als zijn schoonmaakster langs was geweest, voelde een man nattigheid. Hij noteerde de nummers van de bankbriefjes die hij in huis bewaarde. En inderdaad, de vrouw werd bij een volgende poetsbeurt betrapt. De politie onderzoekt de zaak.