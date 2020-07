Bevreemdend: een lege Grote Kaai aan het begin van de Lokerse Feestweek Yannick De Spiegeleir

31 juli 2020

22u26 7 Lokeren Eén beeld zegt meer dan duizend woorden. Een desolate Grote Kaai op wat de prachtige openingsavond van de 46e editie van de Lokerse Feesten had moeten worden: het doet pijn aan de ogen.



All Night Long van Lionel Richie wordt ingeruild voor ‘blijf in uw kot’ en ‘zet uw mondmasker op’. Vorig jaar stond het plein op de eerste dag vol om Marco Borsato en Niels Destadsbader aan het werk te zien. Een jaar later is er geen levende ziel te bespeuren. Nu al telt een banner van de Feesten af naar de editie van 2021. Dat de parking volgend jaar terug plaats mag maken voor tien dagen festivalplezier zonder (corona)zorgen.