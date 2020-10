Bevraging jeugdraad peilt naar welzijn Lokerse jongeren in coronatijden: “Willen álle jongeren bereiken” Yannick De Spiegeleir

14 oktober 2020

06u00 0 Lokeren Hoe vergaat het de Lokerse kinderen en jongeren tijdens deze coronacrisis. Met een enquête wil de Lokerse jeugdraad het antwoord op die vraag achterhalen. “Zo kunnen organisaties en de stad nog beter inspelen op de noden van de Lokerse jeugd”, zeggen jeugdraadvoorzitter Nele Casneuf en lid van het dagelijks bestuur Jolien de Beul.

De jeugdraad wil zoveel mogelijk jongeren uit alle mogelijke doelgroepen bereiken. “Het is sowieso onze ambitie om met de jeugdraad steeds breder te gaan en niet enkel jongeren te bereiken die deel uitmaken van een vereniging. Het zijn vooral ook maatschappelijk kwetsbare jongeren die het tijdens deze crisis nog zwaarder te verduren krijgen”, weten Casneuf en de Beul.

Iedereen tussen 12 en 30 jaar kan deelnemen aan de bevraging die op woensdag 14 oktober wordt gelanceerd. Deelnemen kan tot 8 november waarna de resultaten in een advies naar het stadsbestuur worden teruggekoppeld.

“Alle jongeren krijgen de enquête ook in de bus zodat iedereen de kans krijgt om deze in te vullen. De ingevulde vragenlijst kan anoniem in een postbus aan de fuifzaal in Lokeren afgeleverd worden. Op die manier worden álle jongeren bereikt, ook diegene die thuis niet over internet beschikken”, besluiten Casneuf en de Beul.