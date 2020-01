Beuseling (Groen) informeert naar impact ziekenhuisbacterie in AZL: “Geen cijfergegevens gekregen” Yannick De Spiegeleir

08 januari 2020

14u21 0 Lokeren Op de gemeenteraad van november polste raadslid Marc Beuseling naar informatie over het aantal patiënten dat in 2019 getroffen werd door de ziekenhuisbacterie. Intussen werd hem een antwoord bezorgd door het ziekenhuis. “Ik blijf echter op mijn honger zitten, want het geformuleerde antwoord blijft vaag”, aldus Beuseling.

“Bij een aantal patiënten werd de voorbije maanden de ziekenhuisbacterie vastgesteld in het AZL. Opmerkelijk: dit gebeurde telkens naar aanleiding van de overgang van die patiënten naar een woonzorgcentrum”, aldus het raadslid. Hij polste op de gemeenteraad naar de evolutie van de cijfers en de procedure die gevolgd worden in de kliniek, maar kreeg enkel een algemeen antwoord over de beschermingsmaatregelen.

“In het AZ Lokeren gaan we patiënten die enkel de bacterie dragen en hiervan geen infectietekens hebben, behandelen in een éénpersoonskamer, waarbij al onze medewerkers de aangepaste beschermingsmaatregelen toepassen. Omdat het niet haalbaar en nodig is om alle patiënten bij opname te screenen, zijn er soms patiënten die buiten de mazen van het net vallen. Daarom passen we in het AZ Lokeren een zeer streng infectiepreventiebeleid toe waarbij alle patiënten als potentieel besmet worden beschouwd. Indien er dan toch een patiënt blijkt te zijn met een resistente bacterie dan zijn er al hoge standaardvoorzorgmaatregelen genomen, waarbij de kans op overdracht naar andere patiënten beperkt is”, klinkt het bij het ziekenhuis.

Maximale bescherming

Beuseling hoopt dat de maatregelen verscherpt worden. “Als iemand in het AZL geïnfecteerd is, maar het werd nog niet vastgesteld, blijven die voorzorgsmaatregelen achterwege wat het gevaar op uitbreiding van de besmetting gevoelig doet stijgen. Ikzelf en met mij de Lokeraar die gebruikmaakt van de diensten van het ziekenhuis, verwacht een maximale bescherming en preventie bij opname”, aldus het Groen-raadslid.