Bestuurster onder invloed vraagt lift aan politie naar parking om met vrienden naar huis te rijden, maar kruipt dan zelf achter stuur Koen Baten

22 oktober 2019

12u06 1 Lokeren L.H. stond vanmorgen terecht in de rechtbank van Dendermonde toen ze onder invloed van alcohol achter het stuur van haar wagen was gekropen. De vrouw was op 7 augustus 2018 naar de Lokerse Feesten geweest waar ze zich die avond even had laten gaan. “Ik schaam mij enorm over wat ik die nacht gedaan heb", aldus H.

Toen ze naar huis wilde vertrekken vroeg ze aan de politie daar om haar af te zetten aan de parking. Van daar zou ze dan mee rijden met enkele vrienden naar huis. De politie rook argwaan en hield haar in de gaten. Even later werd ze opgemerkt achter het stuur en aangesproken door de politie. Ze bleek 1,17 promille in haar bloed te hebben op het moment van de feiten. “Ik heb veel spijt van die avond en wil hier niet meer terugkomen", verklaarde ze nog.

De politierechter legde haar een geldboete op van 1.600 euro waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 15 dagen.