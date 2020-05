Bestuurster krijgt 45 dagen rijverbod na fikse snelheidsovertreding Koen Baten

19 mei 2020

15u13 1 Lokeren K.V. uit Lokeren moest zich deze ochtend voor de politierechtbank in Dendermonde verantwoorden voor een zware snelheidsovertreding in Lokeren. De vrouw was betrapt terwijl ze 127 kilometer per uur reed in een zone 70.

De feiten speelden zich af nadat de vrouw een vriendin in nood was gaan helpen. Toen het werk gedaan was, wilde ze snel thuis zijn. “Ik had al een nachtshift gedaan en had maar enkele uren meer om te slapen, en daarom wilde ik zo snel mogelijk thuis zijn", vertelt K. “Uiteindelijk maakte dit maar twee minuten verschil en was dit absoluut niet verantwoord", gaf de vrouw toe. De politierechtbank veroordeelde haar tot een geldboete van 1.200 euro en een rijverbod van 45 dagen.