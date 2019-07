Bestuurder toont vals rijbewijs aan politie Kristof Pieters

15 juli 2019

14u53 6 Lokeren Een 21-jarige bestuurder heeft de politie van Lokeren op een verkeerd been proberen te zetten toen agenten hem zondag achter zijn rijbewijs vroegen.

Een patrouille had de wagen zondag rond 11.45 uur aan de kant gezet op de Zelebaan omdat de bestuurder zijn gsm achter het stuur had gebruikt. Op de vraag naar zijn rijbewijs, toonde de 21-jarige bestuurder de agenten op zijn gsm een foto van zijn rijbewijs. De foto was inderdaad herkenbaar, maar het rijbewijs stond wel op naam van een andere persoon. Een slechte poging tot fraude dus. Naast een proces-verbaal voor het gebruik van de gsm achter het stuur, leverde dit de jongeman onder meer ook een proces-verbaal op wegens valsheid in geschrifte.