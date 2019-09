Bestuurder rijdt achteruit op E17 omdat hij afslag mist: 1.200 euro boete en 35 dagen rijverbod Koen Baten

24 september 2019

15u54 0 Lokeren T.N. haalde vorig jaar een zeer gevaarlijk manoeuvre uit op de E17 ter hoogte van Lokeren. De man reed in de richting van Gent toen hij plots besefte dat hij zijn afrit had gemist.

De beklaagde was op weg naar huis via de autosnelweg. Ter hoogte van de afrit in Lokeren merkte hij op dat hij de afslag moest hebben. Hij remde en reed achteruit terug naar de afrit om zo alsnog de autosnelweg te kunnen verlaten. Hij werd opgemerkt door een patrouille van de wegpolitie en meteen langs de kant gezet. N. mocht zijn rijbewijs meteen inleveren voor 15 dagen. Daar komen nu nog eens 35 dagen bij die politierechter Peter D’Hondt hem oplegde. Daarnaast moet hij ook een boete betalen van 1.200 euro. “Mijn cliënt beseft dat hij hier een grote fout heeft gemaakt door achteruit te rijden en zichzelf en anderen in gevaar te brengen", aldus zijn raadsman.