Bestuurder onder invloed ramt hele reeks paaltjes Kristof Pieters

22 juli 2019

17u04 2 Lokeren Een bestuurder heeft in Lokeren een hele reeks paaltjes geramd tijdens een dolle rit. De bestuurder blies achteraf positief.

Zaterdagnacht omstreeks 1 uur reed de bestuurder in de Windhaarstraat eerst tegen een verlichtingspaal. Zijn wagen schoof vervolgens door tot tegen enkele houten paaltjes en belandde tegen een betonnen afsluiting van een woning in de Konijnenstraat. De man vluchtte weg met zijn voertuig maar reed ook in de Bakkerstraat tegen een paaltje en een verkeersbord, om uiteindelijk tot stilstand te komen op het fietspad langsheen de spoorweg. De 40-jarige man blies positief.