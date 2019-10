Bestuurder moet zich laten onderzoeken na ongeval waarbij hij bloedproef weigert Koen Baten

14u21 0 Lokeren Paul D. moet zich van politierechter Peter D’Hondt laten onderzoeken bij een dokter nadat hij vorig jaar bij een zwaar ongeval weigerde om proeven af te leggen ten opzicht van de politie. De man reed op de Sportlaan in Lokeren een paal en een verkeersbord aan, maar kan zich naar eigen zeggen niets meer herinneren van de klap.

De bestuurder had ook gedronken bij het ongeval, maar weigerde om een ademtest en proeven te laten afnemen. Dit riep vragen op bij de politierechter die zich afvroeg of de man wel nog rijgeschikt is. Ook het feit dat hij niets meer weet van het ongeval deed de nodige vragen rijzen.

Alvorens de zaak verder gezet wordt moet hij zich dus eerst bij een dokter laten testen voor de rijgeschiktheid na te gaan. De man zelf was aanwezig maar kon niet verklaren waarom hij de proeven op dat moment weigerde.