Bestolen terwijl er aan de deur wordt gebeld

12 oktober 2019

In de Oude-Bruglaan is een vrouw bestolen terwijl er aan de deur gebeld werd. De feiten gebeurden donderdagavond rond 20.30 uur. Omdat er niemand antwoordde via de parlofoon, nam de vrouw de lift naar beneden om een kijkje te gaan nemen aan de gemeenschappelijke toegangsdeur. Daar stond een Franssprekende man die naar iemand anders op zoek was. Toen ze terugkeerde naar haar flat, bleek dat er was ingebroken. Er werden enkele kasten doorzocht en geld gestolen.