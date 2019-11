Bestelwagen gaat over de kop op E17, twee inzittenden gewond Kristof Pieters

01 november 2019

15u48 0 Lokeren Een bestelwagen is donderdagmiddag over de kop gegaan op de E17 in Lokeren. Daarbij vielen twee gewonden.

Het ongeval gebeurde omstreeks 13.45 uur op de snelweg richting Antwerpen ter hoogte van de oprit Lokeren. De bestuurder van een bestelwagen verloor de controle over zijn voertuig en botste tegen de betonnen middenberm. Daarbij sloeg de bestelwagen over de kop om uiteindelijk dwars over de rijbaan terug op zijn wielen tot stilstand te komen. De twee inzittenden raakten gewond en werden naar het AZ Lokeren overgebracht. Er raakten geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. De brandweer en een takelfirma kwamen ter plaatse om de rijbaan weer vrij te maken. Het verkeer kon tijdelijk maar passeren over één rijstrook waardoor er al snel flink wat file stond.