Beschonken bestuurder die met 180 km/uur over E17 raast, krijgt zes maanden rijverbod Koen Baten

12 juni 2020

14u25 0 Lokeren Dimitri R. stond vanmorgen terecht voor de rechtbank in Dendermonde omwille van een fikse snelheidsovertreding op de E17 in Lokeren. Hij werd er betrapt aan een hoge snelheid en werd nadien een tijd achterna gereden door de politie. De gemeten snelheden liepen op tot 180 kilometer per uur.

De feiten speelden zich af op 27 augustus 2019. De man was met zijn BMW op weg naar huis nadat hij met enkele vrienden naar Waregem Koerse was geweest. Hij had daar enkele consumpties gedronken, maar besefte dat het uit de hand aan het lopen was. “Hij besloot daarna om naar huis te gaan en wilde snel thuis zijn waardoor hij het gaspedaal stevig induwde", aldus zijn advocaat. Toen de politie hem staande hield, bleek hij ook nog eens 1,5 promille in zijn bloed te hebben. De verzekeringsmakelaar besefte dat hij stevig in de fout is gegaan en bood zijn excuses aan. Naast het rijverbod moet de man ook een boete betalen van 2.400 euro en al zijn examens opnieuw afleggen.