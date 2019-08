Berg afval van Lokerse feestweek met 1.500 kg gedaald Kristof Pieters

21 augustus 2019

17u29 2 Lokeren De intercommunale IDM heeft de afvalbalans opgemaakt van de voorbije Lokerse feestweek. De totale afvalhoeveelheid daalde met 1500 kg tegenover vorige editie. Er was 4 ton minder restafval en 2.500 kg meer afval dat gerecycleerd kon worden.

Dit jaar werd er vooral ook gekeken naar de resultaten van de aparte organisaties. Zeker in aanloop naar de nieuwe wetgeving die vanaf 2020 van kracht wordt en waarbij evenementen verplicht worden over te schakelen op herbruikbare bekers of ervoor te zorgen dat 90% van de éénmalige verpakkingen gerecycleerd worden.

“De organisatie van de Lokerse Feesten deed daarom dit jaar een testproject om te bekijken of ze de 90% kunnen behalen”, zegt Annick Maes van IDM. “Speciale schoonmaakploegen werden ingeschakeld om manueel het festivalterrein op te ruimen en zo de bekers en flesjes te recycleren die te vinden waren het festivalterrein. Dit loonde; het aantal ingezamelde wegwerpbekers vervijfvoudigde en het PMD steeg met de helft.”

Of hiermee de beoogde 90% gehaald werd, moet nog geëvalueerd worden.

Op het plein van de Lokerse Feesten oogde het resultaat alvast goed. “Maar meer bekermuren of afvalcontainers die duidelijk aangeven waar bekers en PMD thuishoren en nog meer inzet om de feestvierders te motiveren het niet op de grond te gooien, maar af te geven of in de vuilbak te gooien, kan zeker nog verbetering opleveren”, vervolgt Maes. “De nasortering van de afvalcontainers en de opruiming van het plein achteraf met uitsortering leverde in elk geval zeer zuivere afvalstromen op.”

Een aandachtspunt voor volgend jaar is zeker het afval op de toegangszone naar het festivalterrein (Grote Kaai). Dit afval moet nog grotendeels als restafval afgevoerd worden wegens slecht gesorteerd. De camping van de Lokerse Feesten was dan weer een toonbeeld van hoe het wel moet.

De Fonnefeesten zitten al jaren bij de primussen van de klas en blijven dat ook dit jaar weer. “Met uitzondering van de topavonden schenken zij in glas, wat sowieso voor heel wat minder afval zorgt”, zegt Maes. “Bij hen dit jaar dan ook een lichte daling van het afval, zowel bij het het restafval als het recycleerbaar afval, maar met een even goede recylagegraad. Ook zij moeten naar volgend jaar toe nadenken over hoe ze op de topavonden de wegwerpbekers kunnen bannen of maximaal sorteren.”

Jaar na jaar komt er ook minder afval op de grond terecht. Het afval dat dagdagelijks door de stadsdiensten werd opgeruimd daalde met maar liefst 20%.