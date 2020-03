Bengelschool brengt MEGA-fuif naar leerlingen: “Vieren vanop afstand” Yannick De Spiegeleir

21 maart 2020

11u53 4 Lokeren Kan de MEGA-fuif niet plaatsvinden door het coronavirus? Dan komt ze wel naar jou toe. Onder dat motto bezorgde juf Dorien Van Laere van de Bengelschool de t-shirts van de fuif in een veilige verpakking aan haar leerlingen.

Elk jaar organiseert de politie een alcoholvrije MEGA-fuif om kinderen aan te tonen dat men ook in staat is plezier te maken en zich goed in hun vel te voelen zonder dat daarvoor verslavende genotsmiddelen nodig zijn. Door het coronavirus valt de fuif die gepland was op donderdag 2 april echter in het water. De Bengelschool kwam echter met een alternatief op de proppen. Juf Dorien bracht alle t-shirts van de zesdejaarsleerlingen aan huis met de nodige hygiënische voorzorgsmaatregelen. “Op 2 april vragen we hen allemaal om hun MEGA t-shirt aan te doen. Zo kunnen we samen vieren vanop afstand.”