Bende drugdealers opgerold: drie auto’s, drugs en geld in beslag genomen Kristof Pieters

28 mei 2020

10u41 0 Lokeren De politie Lokeren heeft in samenwerking met enkele omliggende politiezones en de federale politie een bende drugdealers helpen oprollen.

Het ging om een samenwerking met de lokale politie Buggenhout-Lebbeke, de lokale politie Berlare-Zele en de federale politie. Op 18 mei werden zes huiszoekingen uitgevoerd waarvan drie in Lokeren, één in Buggenhout, in Lebbeke en in Aalst. Hierbij werden drie voertuigen, een hoeveelheid cocaïne en ketamine, geld en GSM’s in beslag genomen. Deze actie leidde tot de arrestatie van een 23-jarige man uit Lokeren, een 20-jarige man uit Lebbeke en een 40-jarige vrouw uit Buggenhout. Zij werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde.