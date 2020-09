Gesponsorde inhoud Belvedère: zoveel meer dan thuiskomen in het groen Aangeboden door Van Roey Vastgoed Van de commerciële redactie

15 september 2020

15u31 0 Lokeren Een woondroom in het groen op een boogscheut van het bruisende centrum van Lokeren, zo kan je de nieuwbouwappartementen van Belvedère het beste omschrijven. Benieuwd waarom? Hier de vijf belangrijkste redenen op een rijtje.

• 280 jaar ervaring

Belvedère is een project van Van Roey Vastgoed. Ze zijn een van de tien bedrijven onder Groep Van Roey die dit jaar zijn 280ste verjaardag viert. “Je kan dus wel stellen dat we ervaring hebben”, aldus marketingverantwoordelijke Anouk Van Bavel. “Daarmee hebben we heel wat tools in handen om jouw woondroom te verwezenlijken.”

Van Roey Vastgoed houdt zich bezig met allerlei soorten projecten, waaronder nieuwbouw. Maar hun specialisatie zijn zogenaamde PPS-projecten (Publiek-Private Samenwerking). Dat zijn samenwerkingsverbanden waarbij de overheid de handen in elkaar slaat met één of meerdere privébedrijven om een project te realiseren. Het doel van dergelijke projecten is om financieel, maatschappelijk en/of operationeel een meerwaarde te creëren. “De Hoedhaarsite, met Belvedère als blikvanger, is daar een perfect voorbeeld van”, weet Anouk.

• Gezelligheid troef

Belvedère herbergt in het totaal 78 appartementen met één of twee slaapkamers. De oppervlakte varieert van 60 tot 107 vierkante meter en elk appartement heeft een eigen terras. “Toch onderscheidt Belvedère zich van de andere gebouwen op de site”, aldus Anouk. “Er is namelijk een gemeenschappelijke ruimte op het gelijkvloers. Aan die gemeenschappelijke ruimte is een collectieve tuin. Ideaal dus om — als corona het weer toelaat — een groep mensen te ontvangen voor een verjaardagsfeest of een gezellige barbecue.”

Lees verder onder de foto’s.

• Toplocatie

Een andere troef van het appartementsgebouw in de Strijkerstraat is de locatie. Enerzijds bevindt ze zich in het Hoedhaarpark, middenin het groen dus. Anderzijds is het nog geen tien minuten stappen naar de Grote Markt, waardoor alles makkelijk bereikbaar is. “Ook het grote ‘Bospark’ met haar skatepark en de kinderboerderij waar je diertjes kan aaien, liggen vlakbij. Voor de vogelliefhebbers is beschermd natuurgebied ‘Het Molsbroek’ dan weer een absolute must”, aldus Anouk. “Belvedère brengt met andere woorden het beste van twee werelden samen.”

• Waar voor je geld

Maar wat kost een eigen stek in Belvedère nu eigenlijk? “De prijs per woonunit start vanaf 151.500 euro, exclusief kosten”, zegt Anouk. En je krijgt zeker waar voor je geld, verzekert ze. “Als koper kan je de binnenafwerking zelf kiezen. Hoe sneller je bent, hoe meer je daarover te zeggen hebt.”

De werf van Belvedère is ondertussen al goed opgeschoten. De ruwbouwwerken worden momenteel afgerond. “De aannemer is het nu wind- en waterdicht aan het maken en de gevel aan het metsen”, aldus Anouk. “Daarna gaan ze verder met de afwerking in het gebouw. Midden 2021 moet alles klaar zijn.”

• Interessante investering

Tot slot is Belvedère niet alleen voor eigen bewoning de moeite. Het is ook een investeringsopportuniteit met een interessant rendement. Door haar waardevastheid en bescherming tegen inflatie blijft vastgoed een uitstekend beleggingsalternatief. Daarbij kan een investering in vastgoed fiscaal voordelig zijn.

Maak een afspraak!

Kan je niet wachten om deze parel van het Hoedhaarpark te bewonderen? In het appartementsgebouw naast Belvedère is een modelappartement ingericht dat op afspraak te bezichtigen is. Op die manier kan je een idee vormen van de mogelijkheden.

Voor meer informatie over Belvedère kan je ook altijd een kijkje nemen op info.vanroeyvastgoed.be en www.belvedère-lokeren.be of het nummer +32 (0)3 340 18 75 bellen.