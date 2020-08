Beloften Club Brugge werken thuiswedstrijden af in Daknamstadion Yannick De Spiegeleir

12 augustus 2020

11u26 2 Lokeren Het belofteteam van Club Brugge dat dit seizoen uitkomt in 1B zal zijn thuiswedstrijden afwerken in het Daknamstadion. Dat zijn SC Lokeren-Temse, de stad Lokeren en Club Brugge overeengekomen.

Hans Van Duysen, voorzitter van SC Lokeren-Temse juicht de overeenkomst toe. “Club NXT (belofteteam Club, red.) was vorig seizoen regerend landskampioen in de beloftencompetitie. Het is voor ons een kans om die jonge beloftespelers te helpen in hun ontwikkeling. We durven ook vermoeden dat hun wedstrijden nogal wat interesse zullen kunnen opwekken in de ruime regio. Zo houden we ook de vinger aan de pols bij het professionele voetbal. Het is een hele uitdaging, maar wel een die we met enthousiasme tegemoet zien.”

Ook burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) is opgetogen. “De stad werkt hier graag aan mee. Club Brugge is de marktleider in het Belgische profvoetbal. Dat zij hier komen spelen, is een opwaardering voor het amateurvoetbal en kan ook iets extra bieden aan onze jonge spelertjes. Dat de verstandhouding tussen de supporterskernen altijd al goed is geweest, helpt ook. Wij zien dit project met vertrouwen tegemoet.”