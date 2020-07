Belleman opent Feestweek in coronatijden met videotoespraak: “Coronabeestje zorgt ervoor dat ik hier alleen sta” Yannick De Spiegeleir

31 juli 2020

17u30 0 Lokeren Klaroengeschal en een toespraak met een kwinkslag van de belleman. Het zijn en blijven de vaste ingrediënten om de Lokerse Feestweek te openen. Door de coronamaatregelen moest belleman Benny het wel zonder publiek stellen.



In een eerder deze week opgenomen filmpje richt belleman Benny zich na de tonen van het bazuingeschal tot de Lokeraars ‘in hun kot’. “Normaal doe ik alle evenementen buiten de stad en Björn (de andere Lokerse belleman) in Lokeren. Ik mocht dit jaar ‘de kermesse’ openen en lap dat coronabeestje zorgt dat ik hier alleen sta”, klinkt het. In het filmpje roept de belleman de Lokeraars op om de coronaregels goed op te volgen en zich te amuseren in hun kot. Aan het einde van de videoboodschap vraagt de stad om samen mee af te tellen naar de Lokerse Feestweek van 2021 die hopelijk terug onder meer normale omstandigheden kan plaatsvinden.